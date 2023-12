Salario minimo: Orlando, ‘Meloni non vuole disturbare manovratori’

StrettoWeb

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Quella del Governo e’ una bocciatura definitiva, fatta in modo da limitare il danno che la bocciatura comporta, cioè il fatto che si dice di no al tentativo di dare una regola che consenta di contrastare il lavoro povero. Quindi cercano di aggirare l’ostacolo, dicendo che non serve che si faccia questa legge perché ci penserà il governo. In verità andrà a finire in un nulla di fatto, perché è del tutto evidente che non si vuole intervenire su questo tema”. Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista a Fanpage.

“Non vogliono disturbare i manovratori, le aziende che hanno fatto grandi profitti nel corso di questi anni, né alterare una dinamica che sta portando a un progressivo impoverimento di fasce sempre più larghe di lavoratori. Noi dobbiamo continuare questa battaglia, dobbiamo farlo perché mentre c’è chi prende 6,50 euro all’ora, e ha visto anche erodersi il proprio potere d’acquisto, le banche hanno aumentato i profitti dell’80%. Così come i player energetici, i grandi soggetti della logistica. È ingiusto non intervenire”.