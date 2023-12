Rugby: Fir e Benetton insieme fino al 2028, rinnovata la licenza Urc

StrettoWeb

Treviso, 13 dic. – (Adnkronos) – La Federazione Italiana Rugby ha annunciato di aver rinnovato la licenza che vedrà la Benetton Rugby continuare a rappresentare, insieme a Zebre Parma, il movimento rugbistico italiano nello United Rugby Championship almeno sino al 2028. L?annuncio del rinnovo della licenza è stato ufficializzato mercoledì 13 dicembre dal Presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti e dal Presidente della Benetton Rugby Amerino Zatta presso il Comune di Treviso, alla presenza del Sindaco Mario Conte, che ha ricordato il ruolo centrale dei Leoni biancoverdi quale driver di sviluppo turistico ed economico del territorio e di tangibile realtà d?eccellenza nel panorama sportivo nazionale e internazionale, capace di veicolare con successo l?immagine di Treviso e delle realtà imprenditoriali del territorio nel mondo.

La Società presieduta da Amerino Zatta, dal 2010 impegnata nello United Rugby Championship (già Celtic League) e nelle competizioni EPCR insieme alle Zebre Parma, proseguirà così un cammino di crescita che, nelle ultime stagioni, è coinciso prima con una storica qualificazione ai quarti di finale dell?URC e, successivamente, con la vittoria della Rainbow Cup nell?estate del 2021 e con il traguardo delle semifinali di Challenge Cup nella scorsa primavera.

Con ventotto internazionali italiani in rosa, l?Accademia U23 e il Centro di Formazione Permanente U18 attivi presso il Centro Sportivo ?La Ghirada”, Benetton Rugby costituisce al pari delle Zebre Parma, di proprietà diretta della Federazione, un partner strategico per FIR nella progettualità di sviluppo dell?alta prestazione italiana, maschile e femminile.

?Dal Guinness Sei Nazioni, dallo United Rugby Championship e dalle Coppe Europee derivano le principali risorse per l?intero movimento nazionale – ha dichiarato il Presidente della FIR, Marzio Innocenti – e il rapporto che lega FIR alle due Franchigie è strettamente correlato alla necessità di garantire la continua evoluzione del nostro Gioco d?élite, essenziale per la sostenibilità collettiva. Il rinnovo della licenza alla Benetton è l?inevitabile conseguenza di un percorso ultradecennale, in cui Benetton si è rivelato un partner di provata affidabilità, sia sotto il profilo della partecipazione economica allo sforzo federale sia sotto quello della condivisione della visione sportiva. Continueremo a lavorare ed investire, insieme alla Benetton e con le Zebre Parma, sul rugby di alta prestazione per poter eccellere sulla scena internazionale accrescendo di concerto quelle risorse di cui il nostro sistema-rugby, dalla base al vertice, ha bisogno per indirizzarsi, tutto insieme, verso il futuro che immaginiamo e vogliamo?.

?Siamo lieti di aver raggiunto l?accordo con FIR per i prossimi quattro anni ai fini della nostra partecipazione allo United Rugby Championship; una delle principali leghe sportive nel panorama europeo ad oggi nel pieno della propria crescita. ? ha dichiarato Amerino Zatta, Presidente del Benetton Rugby. ?Questo rinnovo è un importante segnale di continuità per il consolidamento della considerazione e dell?influenza del rugby italiano nelle dinamiche mondiali; condizione imprescindibile per la sostenibilità dell?intero movimento nazionale. La partecipazione alle massime competizioni europee consentirà al Benetton Rugby di rafforzare la propria posizione nell?elite europea di club, preparando allo stesso tempo i migliori giocatori italiani e offrendo loro la possibilità di confrontarsi ad un livello di gioco adeguato a quello del rugby internazionale?.

“Da quando la Benetton Rugby è entrata nella nostra lega nel 2010 i Leoni hanno portato alla competizione un?identità unica e un feroce spirito competitivo -ha detto Martin Anayi, CEO di United Rugby Championship-. Treviso è diventata una delle mete favorite per i tifosi e le squadre in trasferta, e lo Stadio di Monigo un punto di riferimento sulla mappa del BKT United Rugby Championship. Siamo felici che la Benetton Rugby continui a essere una delle rappresentanti italiane nel BKT URC e attendiamo con trepidazione di vedere la squadra costruire sulle proprie ambizioni e, ci auguriamo, conquistare un posto nei play-off di quest?anno, mentre restiamo concentrati nel continuare a supportare lo sviluppo del rugby italiano di alto livello lavorando a stretto contatto con FIR e le sue Franchigie?.

Infine Mario Conte, Sindaco di Treviso ha aggiunto: ?Vedere Treviso nell’olimpo del rugby e nella rosa delle capitali della palla ovale è sicuramente un motivo di grande orgoglio. In più, la presenza di Benetton Rugby nello United Rugby Championship, oltreché per il suo indubbio valore dal punto di vista sportivo e nella divulgazione di importanti messaggi di sensibilizzazione, ha importanti risvolti anche nello sviluppo del territorio anche dal punto di vista turistico. Esprimo soddisfazione per il rinnovo del sodalizio, con la certezza che sarà un’altra importante occasione per il movimento rugbistico e per Treviso”.