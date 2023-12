Rugby femminile, domenica giornata storica: esordio assoluto in Serie A per le Brigantesse Librino

StrettoWeb

Domenica 10 dicembre con inizio alle ore 10.30 presso il campo sportivo “XXV Aprile” San Teodoro Liberato di via del Giaggiolo, le Brigantesse Rugby Librino faranno il loro esordio casalingo nel campionato di Serie A, opposte alle ragazze pugliesi del Bisceglie Rugby. Si tratterà della prima storica partita di una squadra femminile catanese a questi livelli, in uno sport che ha un vissuto importante nel settore maschile ma che solo da pochi anni si sta facendo largo anche in quello femminile.

La formazione catanese nasce da un progetto di collaborazione paritario tra i briganti di Librino rugby ed il Cus Catania che hanno messo insieme giocatrici, risorse, tecnici (Filippo Fichera, Mirko Saraceno e Giorgio Chiarenza), e che lavorano da quasi due anni insieme per raggiungere il traguardo della serie A. Questa data racconta anche una importante pagina di sport sociale, a dimostrazione che pure in contesti difficili si possa non soltanto promuovere gli aspetti educativi dello sport, ma anche raggiungere importanti risultati agonistici, come insegna la straordinaria recente impresa di Lucia Ayari del Catania Ring di Librino fresca campionessa europea di boxe.