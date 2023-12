Rosarno, grande giornata al Liceo “Piria” con il “Facciamo scienze festival”: ospiti e interventi illustri

StrettoWeb

Si è tenuta il 15 dicembre scorso, presso l’aula magna del Liceo Scientifico R. Piria di Rosarno, la manifestazione “Facciamo scienze festival”, il primo delle scienze che ha visto la partecipazione di importanti autorità scientifiche, professori e scienziati di fama nazionale ed internazionale. La manifestazione è stata suddivisa in due sessioni: quella mattutina che ha riguardato argomentazioni su medicina, biologia e salute; quella pomeridiana, invece, ha interessato la fisica. L’evento è iniziato con i saluti da parte della Dirigente Scolastica prof. Maria Rosaria Russo; a seguire vi è stato l’intervento del Sindaco Pasquale Cutrì, il quale ha voluto sottolineare “quanto la nostra amministrazione tenga all’aspetto culturale scientifico e alla formazione dei nostri giovani. Ancora una volta è stata ribadita la volontà di un proporre la città di Rosarno quale candidata a capitale della cultura”. Il Sindaco ha continuato ringraziando il consigliere Brosio – delegato alla cultura – per la professionalità e il grande impegno profuso a servizio della comunità rosarnese.

All’incontro, al quale hanno preso parte anche l’onorevole Giovanni Arruzzolo e il consigliere regionale Giannetta, hanno presenziato tanti studiosi di fama mondiale tra i quali il Dott. Salvatore Procopio, fisico dell’ArpaCal, in un intervento dal titolo “La radioattività naturale della Calabria: il Radon e gli effetti sulla salute”; il Prof. Valerio Bocci dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Roma, in un intervento del titolo “Raggi Cosmici: dalla loro scoperta ai giorni nostri”; Marco Schioppa, Professore presso il Dipartimento di Fisica dell’UNICAL e INFN Frascati, in un intervento dal titolo “Il mondo dei Quark e le forze che intervengono nelle interazioni tra di loro”; la Prof.ssa Sandra Savaglio, Ordinario di Astronomia Dipartimento di Fisica dell’UNICAL e INAF, in un intervento dal titolo “Idrogeno: l’infinito cosmo dell’atomo più piccolo”. Per concludere, è stato inaugurato l’osservatorio astronomico.