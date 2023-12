Rosarno, convegno sulla dispersione scolastica al “Piria”

StrettoWeb

Il 14 dicembre 2023 alle ore 10:00 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore-R. Piria di Rosarno (RC) si terrà il convegno dal tema “Dispersione Scolastica e Disagio Giovanile. Nuove emergenze sociali, rimedi e opportunità”. L’evento mira a esplorare soluzioni efficaci ed opportunità per affrontare le sfide educative e sociali che interessano in giovani. Frutto della collaborazione con l’ANS-Associazione Nazionale Sociologi dipartimento Calabria, si prefigge di analizzare le cause della dispersione scolastica e del disagio giovanile. Presentare approcci innovativi e strategici per mitigarne la diffusione.

Esplorare opportunità di collaborazione tra istituzioni, scuole e organizzazioni per affrontare congiuntamente queste sfide. Il convegno rappresenta un’importante opportunità per coloro che si occupano di istituzioni, welfare e politiche sociali giovanili. Unisciti a noi per contribuire alla costruzione di un futuro inclusivo e sostenibile per le generazione che verranno.