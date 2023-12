Calcio, Virtus Messina: in casa del Roccavaldina finisce 0-0

StrettoWeb

Roccavaldina-Virtus Messina finisce 0-0. Partita che ha visto un primo tempo di studio tra due squadre che si sono equivalse. Nella ripresa è la Virtus Messina a partire forte, mettendo alle corde i locali del Roccavaldina. Nonostante la superiorità però i messinesi non riuscivano a concretizzare le diverse occasioni costruite. I locali arretravano il proprio baricentro sperando in qualche sortita in contropiede, ma solo in una occasione si rendevano realmente pericolosi. Primo pareggio stagionale per il Roccavaldina, in una partita maschia ma corretta. Gara che sin da subito combattuta a centrocampo, la squadra ospite alza spesso la palla sfruttando la fisicità dei propri giocatori, i padroni di casa provano a giocare palla a terra ma ci riescono poche volte.

Sono poche le conclusioni a rete delle due squadre, finisce la prima frazione sul risultato di parità. L’occasione migliore della prima frazione la spreca il giallorosso Sumareh. Nella ripresa sono i peloritani Centorrino, Antonino Panto, Coppolino e Cucinotta ad avere le migliori occasioni ma è bravo il portiere Trovato a sventare i pericoli per la sua porta. L’ultima occasione da gol è ancora della Virtus Messina quando, al 4′ di recupero, su un calcio di punizione Coppolino trova Cucinotta, in mezzo all’area, l’attaccante gira debolmente a rete e Trovato si fa trovare pronto e sventa la facile occasione.

Finisce, quindi, con un pareggio a reti bianche tra Roccavaldina e Virtus Messina. Come in altre partite, è grande la mole di gioco creata della Virtus Messina, che però non riesce a finalizzare le tante opportunità create. Bisognerà che i messinesi in campionato cambino passo per inanellare quelle vittorie che la riporterebbero nella parte alta della classifica. Una sorta di terzo tempo rugbistico della Società Roccavaldina che, a fine gara offriva una bevanda calda agli avversari messinesi.

ROCCAVALDINA-VIRTUS MESSINA 0-0

Roccavaldina: Trovato, Maugeri, Giorgianni, Jatta, Alessi (91′ Cuzzupè), Morabito (86′ Colasanzio), Guido, Vianni (68′ Midili F.), Sapienza (72′ Tipaldo), Aloe (55′ Terrizzi), Venuto. A disp.: Anastasi, Romanzo, Midili L.,. All. N. Abate.

V.Messina: Vizzi, Brancato (58′ Panto A.,), Caruso (86′ De Leo), Centorrino, Cucinotta, Kagni, Konateh (74′ Paratore E.), Milicia, Panto N. (74′ Paratore R.), Pileggi, Sumareh (33′ Coppolino). A disp. Croce, Di Lorenzo, Galletta, Traore. All. N. Trischitta.

Arbitro: Buda di Messina.

Ammoniti: 35′ Jatta, 65′ Venuto (R), 66′ Panto N. (VM). Angoli: 0-2. Recupero: 0′ – 5′