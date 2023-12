Il Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in visita a Catanzaro e Lecce | PROGRAMMA

StrettoWeb

Nell’ambito della visita in alcune regioni del Sud Italia, domani 4 dicembre il Presidente Roberta Metsola sarà a Lecce, per partecipare al convegno “Next Generation EU e le sfide dell’UE” con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR Raffaele Fitto. A conclusione dell’ evento, alle ore 11.30 presso la sede della Prefettura, è prevista una dichiarazione alla stampa.

Nel pomeriggio, il Presidente si recherà a Catanzaro, dove incontrerà Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, e i membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione dell’Italia meridionale presso la sede della Regione Calabria. Alle 18.45, la Presidente Metsola visiterà la sala di controllo dell’ “Operazione Tolleranza Zero per il controllo del territorio attraverso i droni per l’antincendio, il monitoraggio del mare e l’inquinamento ambientale”.

La mattina successiva, martedì 5 dicembre, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà ancora a Catanzaro, presso la sede della Regione Calabria. Nella nuova centrale operativa del 112, la Presidente assisterà alla simulazione del sistema di emergenza del numero unico europeo, insieme ad Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, al Ministro dell’ Interno Matteo Piantedosi e al Presidente Occhiuto.

Lunedì 4 dicembre

ore 10:20 – Lecce, Puglia

Partecipazione all’evento pubblico: “Next Generation EU e le Sfide dell’UE” con Raffaele Fitto, Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Indirizzo: Sede della Provincia di Lecce, Palazzo dei Celestini, Via Umberto I, Lecce

ore 11.30 – Lecce, Puglia

Dichiarazione alla stampa con il Ministro Fitto

Indirizzo: Sede della Provincia di Lecce, Palazzo dei Celestini Via Umberto I, Lecce

ore 18:30 – Catanzaro, Calabria

Benvenuto ufficiale in Calabria da parte del Presidente della Regione Roberto Occhiuto e dei membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione Italia meridionale.

Indirizzo: Cittadella Regionale – Viale Europa – Località Germaneto

ore 18:45 – Catanzaro, Calabria

Visita alla sala di controllo dell’Operazione Tolleranza Zero, presso la Sede della Regione Calabria, “Operazione Tolleranza Zero: controllo del territorio attraverso i droni per l’antincendio, il monitoraggio del mare e l’inquinamento ambientale”.

