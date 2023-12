“Siete in ritardo, non vi do la Comunione”: scoppia la polemica in Chiesa

StrettoWeb

E’ una storia particolare quella accaduta nella periferia di Arezzo il giorno di Vigilia di Natale. Il Parroco della Chiesa del Gesù Cristo Divino Lavoratore e Sant’Egidio all’Orciolaia, infatti, ha negato la Comunione ad alcuni fedeli perché arrivati in ritardo. E’ stata una donna a spiegare l’accaduto che ha visto protagonista Don Danilo, di 45 anni, da poco a dirigere la Parrocchia. Secondo quanto rivelato dalla donna, il Sacerdote non avrebbe eseguito l’omelia ma anzi si sarebbe rivolto – con fare polemico – a tutti coloro che si sono recati in Chiesa in ritardo, negandogli appunto la Comunione.

Parroco nega Comunione ai fedeli: avvisato il Vescovo

La stessa donna, dopo aver denunciato pubblicamente la cosa sui social, ha avvisato il Vescovo Arezzo Cortona e Sansepolcro Andrea Migliavacca. La diocesi non si è ancora espressa.