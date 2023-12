Riforme: Meloni, giusti criticarla ma Anm eccessiva su deriva autoritaria

StrettoWeb

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) – “Non è che io penso che non si possa criticare la riforma costituzionale, lo considero perfettamente legittimo, il problema è se l’Anm mi fa come dichiarazione pubblica quella che ‘è un attacco contro la magistratura’, perché quello diventa un altro ambito”. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Dubai a margine dei lavori della Cop28.

“Io ho trovato francamente fuori un po’ fuori misura, ad esempio – prosegue la presidente del Consiglio – dire che la riforma costituzionale aveva una deriva antidemocratica, cioè a me sembra che queste dichiarazioni, che vanno bene per la politica”, siano sopra le righe se fatte dall’Anm, “per cui questo non si può non notare, perché è una realtà. Non vuol dire aprire uno scontro tra un mondo e un altro mondo, no, significa segnalare dove ci sono delle cose che obiettivamente sono un po’ fuori dalle righe”.