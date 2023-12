Ricerche Google 2023, da Messina Denaro a Mare Fuori: i più cercati in Italia tra vip, film, serie e non solo | ELENCHI

StrettoWeb

Google, a ridosso di fine anno, ha pubblicato – nel suo “Un anno di ricerche 2023” – le consuete classifiche sulle ricerche. Le categorie sono varie: dai personaggi a film, serie tv, testi di canzoni, attori, cantanti e grandi addii, come quelli dei vari Berlusconi, Maurizio Costanzo, Vialli, Toto Cutugno. E sono proprio loro, infatti, i più ricercati nella top ten degli addii delle classifiche italiane. In termini di personaggi in senso assoluto invece – e sempre restando in Italia – al primo posto c’è Jannik Sinner, negli ultimi tempi grande protagonista. Al secondo posto l’attaccante belga Romelu Lukaku, protagonista dell’estate calda di mercato con gli ammiccamenti che hanno portato all’addio all’Inter e all’approdo alla Roma.

Tra i film vince “Oppenheimer”, il più cercato del 2023 ma anche tra i più visti. Seppur uscito solo da qualche settimana, al terzo posto spunta anche “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Per quanto concerne le serie tv, il primo posto incontrastato nelle ricerche è di “Mare Fuori”. Tra gli attori c’è Luisa Ranieri (vicina a compiere 50 anni), ma anche Angelo Duro (ieri si è esibito al Teatro Cilea di Reggio Calabria). La più ricercata è però Chiara Francini. Per quanto concerne i cantanti invece il più cercato è Rosa Chemical, seguito da Fedez e Marco Mengoni. Il suo “Due vite”, vincitore di Sanremo, è tra l’altro il testo più cercato del 2023. Di seguito le top ten di ogni argomento.

Personaggi

1) Jannik Sinner

2) Romelu Lukaku

3) Peppino di Capri

4) Shakira

5) Marta Fascina

6) Chiara Francini

7) Elly Schlein

8) Andrea Giambruno

9) Francesca Fagnani

10) Luisa Ranieri

Addii

1) Maurizio Costanzo

2) Silvio Berlusconi

3) Matteo Messina Denaro

4) Toto Cutugno

5) Gianluca Vialli

6) Francesco Nuti

7) Matthew Perry

8) Tina Turner

9) Michela Murgia

10) Gina Lollobrigida

Film

1) Oppenheimer

2) Barbie

3) C’è ancora domani

4) Assassinio a Venezia

5) Everything Everywhere all at once

6) Avatar 2

7) The Nun 2

8) The Whale

9) Killers of the Flower Moon

10) Creed 3

Serie TV

1) Mare Fuori

2) Buongiorno, mamma!

3) Lidia Poët

4) One Piece

5) Mercoledì

6) The Last of Us

7) Terra amara

8) Fiori sopra l’inferno

9) Ginny and Georgia

10) La ragazza e l’ufficiale

Attrici / Attori

1) Chiara Francini

2) Luisa Ranieri

3) Beatrice Luzzi

4) Elena Sofia Ricci

5) Angelo Duro

6) Jenna Ortega

7) Brendan Fraser

8) Grecia Colmenares

9) Massimiliano Varrese

10) Paola Cortellesi

Cantanti

1) Rosa Chemical

2) Fedez

3) Marco Mengoni

4) Anna Oxa

5) Lazza

6) Mr. Rain

7) Elodie

8) Gino Paoli

9) Ornella Vanoni

10) Giorgia

Testi canzoni

1) Due vite (Marco Mengoni)

2) BZRP (Shakira)

3) Supereroi (Mr. Rain)

4) Cenere (Lazza)

5) Italodisco (The Kolors)

6) Made in Italy (Bdope e Rosa Chemical)

7) Alba (Ultimo)

8) Tango (Tananai)

9) Splash (Colapesce e Dimartino)

10) Everyday (Anna, Shiva e Takagi & Ketra)

Cosa significa…?

1) Lutto nazionale

2) Transgender

3) Implosione

4) Apayinye

5) Noos

6) Papa Emerito

7) Sinologa

8) Aschenazita

9) Armocromista

10) Sexting

Ricetta

1) Lenticchie

2) Bigoli

3) Scammaro

4) Gnocchi di zucca senza patate

5) Valdostana

6) Tette delle monache

7) Frappé

8) Crema caffè

9) Calzagatti

10) Pesto genovese

Come vestirsi…?

1) A carnevale

2) A un matrimonio con pantaloni

3) Per una comunione da invitata

4) A un funerale

5) A un funerale estivo

6) Con 13 gradi

7) In gravidanza

8) A 50 anni

9) In discoteca

10) A un matrimonio a maggio

Cos’è…?

1) Hamas

2) Diastasi addominale

3) Kibbutz

4) 41 bis

5) Codacons

6) CNEL

7) Hangover

8) Chat GPT

9) Striscia di Gaza

10) Ittero

Perché…?

1) La guerra in Israele e Gaza

2) Iacchetti conduce da casa

3) Si festeggia il Ferragosto

4) Fazio lascia la Rai

5) Edoardo è stato squalificato

6) Osimhen porta la mascherina

7) La Juve ha perso 15 punti

8) Si festeggia l’8 marzo

9) Non c’è Teo Mammucari

10) È morto Maurizio Costanzo