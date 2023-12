Regione Calabria: approvato il Bilancio, manovra da 6,5 miliardi

StrettoWeb

Buone notizie dal Consiglio Regionale della Calabria che ha approvato la legge di stabilità e il Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-26. La manovra ammonta a circa 6,5 miliardi di euro: 4,37 miliardi, pari al 67,3%, ben oltre la metà del bilancio, sono destinati al finanziamento della sanità.

La relazione

“Il bilancio della Regione nella parte spesa vale circa 6,5 miliardi di euro, al netto delle contabilità speciali, delle anticipazioni di liquidità, del fondo pluriennale vincolato e dell’anticipazione di cassa. La distribuzione rispetto al vincolo non rispecchia in maniera speculare i valori evidenziati nella parte entrata, in ragione dell’incidenza del Fondo pluriennale vincolato. Si evince, pertanto, che il 67,3% circa è rappresentato da spese per la sanità. Le risorse per investimenti (Por e Fas) rappresentano l’8,7% circa del bilancio di competenza, mentre il 12% circa riguarda altri fondi a destinazione vincolata. La spesa finanziata nel 2024 con risorse autonome rappresenta poco meno del 12% della spesa complessiva in termini di competenza totale”, è quanto rimarca la relazione al Bilancio presentato dalla maggioranza di Centro/ Destra in consiglio regionale.