Reggio, alla Mediterranea conclusa la fase di sperimentazione del progetto “MEC – Marketplace Ecosostenibile Calabria”

StrettoWeb

Lo scorso venerdì 15 dicembre si è conclusa la fase di sperimentazione del progetto di Ricerca e Sviluppo “MEC – Marketplace Ecosostenibile Calabria”, condotto dall’Università Mediterranea, ed in particolare dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DIGIES) e dal Dipartimento di Agraria, in collaborazione con la società ITACA di Rende (www.itacatech.it). Il progetto MEC, la cui responsabilità scientifica è stata in capo al Prof. Massimiliano Ferrara del DIGIES, ha avuto come obiettivo lo sviluppo di nuove conoscenze e tecnologie finalizzate al disegno, alla modellazione e alla sperimentazione di una nuova rete logistica finalizzata alla riduzione degli sprechi alimentari, attraverso l’implementazione di sistemi di supporto alle decisioni per la gestione integrata dei sistemi produttivi locali, delle filiere agroalimentari e della commercializzazione dei prodotti su canali distributivi innovativi caratterizzati da un rapporto diretto produttore-consumatore.

Ai fini della corretta validazione dei risultati e della efficace applicabilità nel contesto reale, i partner di progetto hanno condotto una fase di sperimentazione sull’operatività della piattaforma e sul modello organizzativo nel suo complesso. Pertanto, grazie alla collaborazione di aziende di eccellenza del territorio reggino, tra cui la casa vinicola Tramontana, l’azienda agricola Koramare e la piattaforma Biocity KM0, e di un campione variegato di clienti test opportunamente selezionati, è stato simulato l’intero processo di accesso alla piattaforma, acquisto e consegna dei prodotti presso un hub allestito all’interno della residenza universitaria di via Nervesa Privata. I feedback raccolti da parte degli utenti hanno confermato la validità e il forte potenziale dell’iniziativa.