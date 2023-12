Reggio Futura piange Oscar De Pasquale: “campione di lealtà”

StrettoWeb

Oggi, in segno di cordoglio, Reggio Futura abbruna le proprie insegne: il presidente, i dirigenti ed i soci di Reggio Futura, piangono la scomparsa di Oscar De Pasquale e si associano al dolore di tutta la sua famiglia per la grave perdita. “Caro Oscar, per tutti noi di Reggio Futura – afferma il presidente Italo Palmara – è stato un onore averti come componente del Direttivo e responsabile dell’area Sicurezza, ma ancor di più è stato un onore averti come amico”.

“La tua improvvisa scomparsa priva la nostra associazione, ma anche tutta la città, della figura di una persona generosa, preparata, sempre sorridente e disponibile con tutti, un campione di sport e soprattutto un campione di lealtà. Ci mancherai, Oscar. Fai buon viaggio”, conclude Palmara.