Reggio Calabria, il comico Santo Palumbo in scena al Cilea la sera di Santo Stefano

“La Calabria è una cosa seria. Forse”, è lo show in scena al teatro “Francesco Cilea” martedì 26 dicembre alle ore 21 e vedrà protagonista il comico reggino Santo Palumbo insieme al maestro Paolo Sofia con la band Quartumentata e la partecipazione straordinaria di Roberto Aloisio. Cabaret, musica e sketch divertentissimi saranno le perle di uno live show benefico voluto dall’attore comico Palumbo per aiutare l’associazione Linfovita guidata dalla dottoressa Caterina Stelitano, ematologa presso il GOM. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto per il progetto “Residenza dei Papaveri”, sistemazione gratuita ed accogliente vicino all’Ospedale Morelli per i pazienti e i loro familiari che abitano distanti dalla struttura sanitaria e che, per motivi di salute, sono costretti a soggiornare lontano dalla loro abitazione, oltre che sostenere la ricerca scientifica.

“Sono felice e molto emozionato di tornare nella mia città ed aiutare chi, in questo momento, sta affrontando una difficile battaglia della vita – afferma il comico Palumbo -. Anche a Milano, dove risiedo e lavoro, ho fatto due serate benefiche per aiutare l’organizzazione Make-A-Wish Italia da sempre vicina ai bambini e non potevo non supportare nella mia città, la splendida realtà di Linfovita, i suoi volontari e i medici che, ogni giorno, lottano insieme ai pazienti per mettere all’angolo la brutta bestia, il cancro. Reggio Calabria mostrerà il suo grande cuore e insieme doneremo un sorriso e perchè no, una speranza agli ammalati dell’ospedale Morelli”.

Gli organizzatori comunicano che “per partecipare al live show (ingresso con offerta libera) occorre prenotare mandando una email all’indirizzo santopalumbo.eventbrite.com”.