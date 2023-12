Reggio Calabria, vince la schedina ma la perde al cimitero: adesso non può riscuotere la vincita

StrettoWeb

Incredibile storia a Reggio Calabria con protagonista una signora che con una giocata del 26 ottobre di soli 3 euro, ha vinto 1.773 euro. La signora, però non vive a Reggio e potendo riscuotere la somma entro 60 giorni, si è recata in città nel weekend dell’Immacolata ma purtroppo ha perso la schedina in circostanze tristi.

La donna, vedova da poco, si era recata al cimitero con i nipotini per portare un mazzo di fiori al marito ma nell’emozione del momento ha dimenticato la borsa con tutti i suoi beni proprio al cimitero e quando si è resa conto di averla smarrita, pur tornando indietro per recuperarla ha tristemente appurato come fosse scomparsa. Di fatto la borsa le è stata rubata all’interno del cimitero, e così oltre a perdere tutti i propri beni ha smarrito anche la ricevuta della schedina vincente che quindi non potrà mai riscuotere.