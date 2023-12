Reggio Calabria, Villa Zerbi riapre con Sottozero e diventa Tempio dell’alta pasticceria | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Torna a vivere Villa Genoese Zerbi a Reggio Calabria. Lo fa grazie alla lungimiranza e alla caparbietà di due artigiani che hanno fatto la storia della gelateria nella città alla punta dello Stivale. Enzo e suo padre, Don Tito Pennestrì, hanno realizzato il loro sogno di creare proprio in questa residenza storica, fiore all’occhiello dell’architettura reggina e simbolo della Reggio che fu, dei casati e dell’opulenza in riva allo stretto, il tempio dell’alta pasticceria calabrese e non solo.

“Siamo orgogliosi di tagliare questo nastro – ha dichiarato Enzo Pennestrì nel corso dell’inaugurazione svoltasi ieri sera, alla presenza delle autorità cittadine e della stampa – non solo per la nostra azienda, ma soprattutto per la nostra città. Oggi, infatti, restituiamo ai reggini e a chiunque vorrà, la possibilità di poter godere della straordinaria bellezza di questo luogo, per tanti anni rimasto chiuso. Mi piace pensare – ha proseguito il Maestro Pennestrì – che i miei concittadini e i turisti, entrando in questi locali, si sentano protagonisti di un’esperienza unica, autentica, che coinvolge tutti i sensi in particolare la vista, considerato il magnifico panorama di cui si può godere e il palato, grazie alla vasta gamma di preparazioni che offriremo”.

I lavori di ristrutturazione della villa, che è stata sede espositiva delle mostre della Biennale di Venezia nel Mezzogiorno d’Italia, sono stati realizzati sotto la stretta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria. Gli interventi riguardano, al momento, solo le dependance. Tutti gli interventi sono reversibili e in nulla è messo in pericolo il bene. Sono state mantenute le piante monumentali che versavano in stato precario e piantumate nuove essenze in sostituzione di quelle morte.

