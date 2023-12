Reggio Calabria, in Via Giudecca la Calata di Babbo Natale e le fiabe più belle di sempre. Il programma

StrettoWeb

Le fiabe più belle di sempre e uno, anzi tanti, Babbo Natale acrobatici che caleranno da un palazzo per portare doni a tutti i bambini. Questo il programma dell’iniziativa del 23 dicembre organizzata dalla comunità patrimoniale di Via Giudecca, a Reggio Calabria, nell’ambito del manifesto degli eventi per le festività natalizie 2023-2024. “Sabato saremo sulla scalinata di via Giudecca dalle ore 16.00 fino alle ore 17.00 per la lettura delle fiabe. Si tratta di un momento speciale da condividere con i bambini e con le famiglie, un momento di condivisione delle festività ma anche di condivisione del luogo” conferma, infatti, la presidente della comunità patrimoniale Simona Lanzoni. Ad essere lette, ed anche interpretate, a turno dai membri della stessa comunità saranno “le fiabe più belle di tutti i tempi, quelle antiche del passato, brevi e significative con la loro intramontabile morale” spiega la presidente.

A seguire, sempre sulla via Giudecca a Reggio Calabria, dalle 17.00 alle 19.00 ci sarà la “Calata di Babbo Natale”, realizzata grazie “ai dipendenti dell’azienda Edilizia Acrobatica che quotidianamente operano per il recupero delle facciate con le corde, dalle terrazze” illustra ancora la Lanzoni. “In quest’occasione, saranno vestiti da babbo Natale e sempre sulle loro funi scenderanno lungo la parete dell’edificio, presso la loro sede sulla via Giudecca, sino al Tapis Roulant, distribuendo doni ai bambini”. Prevista anche animazione e intrattenimento per i più piccoli e degustazione di ciambelle e cioccolata calda. “L’evento si innesta nell’ambito delle attività proposte dalla Comunità patrimoniale dall’8 dicembre al 6 gennaio e il prossimo appuntamento – conclude la Lanzoni – sarà il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, per salutare il nuovo anno e scambiare gli auguri con tutta la cittadinanza”.

Reggio Calabria, Natale in Via Giudecca: il programma