Reggio Calabria, Veglione di Capodanno a Piazza Italia: ordinanza del Sindaco sul divieto di vendita alcolici, le aree interessate

StrettoWeb

Tutto pronto questa sera a Reggio Calabria per il Veglione di Capodanno in pieno centro. Tra gli eventi del Natale Metropolitano, anche il maxi evento di Piazza Italia con i dj più conosciuti della città. Per la serata a cavallo tra 2023 e 2024, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha emanato un’ordinanza di divieto di vendita alcolici.

“Il Sindaco – si legge – premesso che in data 31 dicembre 2023, la Svi.Pro.Re. Spa, per conto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella persona del suo Amministratore delegato, è autorizzata, nell’ambito del progetto ”Natale Metropolitano 2023”, alla realizzazione del programma degli eventi musicali presso Piazza Italia secondo il seguente calendario”:

31.12.2023 Musica Live – Aspettando il Capodanno (dalle ore 11:00 alle ore 16:00 del 31.12.2023);

31.12.2023 Reggio New Year -Veglionissimo (dalle ore 00:01 alle ore 06:00 circa dell’01.01.2024);

Ritenuto necessario revocare l’Ordinanza Sindacale n. 98 del 29.12.2023 con la quale era stato disposto per tutti gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti, ai titolari di distributori automatici, insistenti nell’area di Piazza Italia in Reggio Calabria, nonché, quelli ricadenti nel raggio di 1000 mt. dalla predetta area adibita allo spettacolo, il divieto assoluto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere, in bottiglie di vetro e lattine, almeno 3 ore prima dell’inizio degli eventi musicali sino al termine degli stessi , presso Piazza Italia in Reggio Calabria, dovendo includere altresì il divieto assoluto di vendita di alcolici nelle aree adiacenti di Piazza Italia, per come richiesto dalla Questura di Reggio Calabria con ordinanza n. 4956/A4/Gab del 27.12.2023.

Capodanno Reggio Calabria, il testo dell’ordinanza

Visto l’art. 54 del T.U. 267/2000

REVOCA

l’Ordinanza Sindacale n. 98 del 29.12.2023 avente ad oggetto “divieto assoluto di vendita per asporto e somministrazione di bevande domenica 31 dicembre 2023 presso Piazza Italia – eventi musicali “Musica Live (Aspettando il Capodanno)” e “Reggio New Year – Veglionissimo” e contestualmente,

ORDINA

“Il divieto assoluto di vendita di alcolici nelle aree adiacenti di Piazza Italia in concomitanza degli eventi musicali “Musica Live – Aspettando il Capodanno (dalle ore 11:00 alle ore 16:00)” e “Reggio New Year -Veglionissimo (dalle ore 00:01 alle ore 06:00 circa)” e sino al termine degli stessi, previsti domenica 31 dicembre p.v.”;

nelle aree adiacenti di Piazza Italia in concomitanza degli eventi musicali “Musica Live – Aspettando il Capodanno (dalle ore 11:00 alle ore 16:00)” e “Reggio New Year -Veglionissimo (dalle ore 00:01 alle ore 06:00 circa)” e sino al termine degli stessi, previsti domenica 31 dicembre p.v.”; “A tutti gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti, ai titolari di distributori automatici, insistenti nell’area di Piazza Italia in Reggio Calabria, nonché, quelli ricadenti nel raggio di 1000 mt. dalla predetta area adibita allo spettacolo, il divieto assoluto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere, in bottiglie di vetro e lattine, almeno 3 ore prima dell’inizio degli eventi musicali “Musica Live (Aspettando il Capodanno)”, dalle ore 11:00 alle ore 16:00 del 31.12.2023, e “Reggio New Year -Veglionissimo” dalle ore 00:01 alle ore 06:00 circa dell’01.01.2024) e sino al termine degli stessi, presso Piazza Italia in Reggio Calabria”.