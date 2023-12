StrettoWeb

Nella sede dell’Associazione “Amici del Museo” si è tenuto il preannunciato incontro con l’Avv. Francesco Zuccarello Cimino, avente per tema “Gli uccelli del Lungomare di Reggio Calabria”. La conversazione ha suscitato grandissimo interesse fra i presenti per l’eccezionalità dell’argomento trattato. L’oratore, infatti, ha confermato la sua fama di profondo studioso di ornitologia, oltre che apprezzato giurista. Egli ha rapidamente coinvolto l’uditorio, parlando del grande scenario naturalistico che il Lungomare di Reggio Calabria, per la sua magnifica alberatura e per l’incantevole affaccio sul mare dello Stretto, offre quotidianamente.

E, in questo scenario, Zuccarello inserisce, con oltre cento ottime immagini fotografiche, i personaggi che lo caratterizzano particolarmente. Si sono visti, tra i rami delle secolari magnoloidi, uccelli delle specie più diverse, che lì stanno, nidificano, cantano. Ad essi fanno da contraltare gli uccelli che stanno a diretto contatto con il mare. Ed infine ecco gli uccelli stanziali sul greto o sotto i ponti del Calopinace e dell’Annunziata, covando le uova fra le pietre delle fiumare.

Ammirati, così, i Beccapesci, i Cavalieri d’Italia, il Martin Pescatore; e le upupe, le capinere dal melodioso canto, il Porciglione, il Mignattaio, passeri di ogni specie, cormorani, il Corriere Piccolo e le Piropiro, i gabbiani rosa, gazze, corvi, merli dal becco giallo, tordi e storni, i beccaccini che non sono beccaccini. La conversazione è stata così una continua scoperta di una grande ricchezza naturale di questa nostra città di Reggio Calabria, che non finisce mai di stupire e di appassionare chi sa guardarla con la dovuta, ammirata attenzione.