Reggio Calabria, tutto pronto per il tuffo in mare di Capodanno Ami in onore di Mimì Fortugno

StrettoWeb

“Anche quest’anno, grazie all’instancabile lavoro silenzioso di Tonino Massara e attraverso l’Associazione Febiadi, si terrà lo storico tuffo in mare di Capodanno, giorno 1° gennaio dalle ore 11 in poi, in memoria di Mimì Fortugno. La novità rispetto agli anni precedenti è data dalla nuova location che sarà quella dell’Arena Ciccio Franco. L’Associazione Ambiente Mare Italia, attraverso la delegazione territoriale di Reggio Calabria, comunica la propria adesione e informa che coloro che parteciperanno al tuffo storico, saranno iscritti gratuitamente al nostro sodalizio e verranno informati tramite mail delle varie attività promosse dall’Associazione”. Così in una nota Francesca Rogolino, delegata Ami Rc, in merito al tuffo di Capodanno in memoria di Mimì Fortugno che si terrà

“È superfluo sottolineare come iniziative di questo genere rappresentino non solo un momento di ricordo e di memoria, ma anche un richiamo al rispetto dell’ambiente e in questo caso al mare che rappresenta una risorsa importantissima per per il nostro pianeta. Parlare a tutela dell’ambiente non è mai troppo e iniziative di questo genere danno spunto ad ognuno di noi di riflettere su quanto possano nuocere comportamenti quotidiani spesso sbagliati, dall’abbandono di una apparentemente innocua bottiglia di plastica al riversamento in acqua di sostanze nocive. Un appello all’intera cittadinanza affinché partecipi anche con la sola presenza, alla meritevole iniziativa”, si legge ancora.