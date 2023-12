Reggio Calabria, presentato il 2° Trofeo Anassilao: grande evento per la città. Il programma

StrettoWeb

Lunedì 4 dicembre la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria ha ospitato la conferenza di presentazione della 2ª edizione del Trofeo Anassilao. La rassegna sportiva e culturale, in programma sabato 16 e domenica 17 dicembre, si svolgerà al Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria. “Unire le due sponde dello Stretto, Calabria e Sicilia, attraverso lo sport”. Questa è una delle idee che hanno ispirato l’evento, espressa in apertura dall’intervento di Maria Stefania Polimeni, presidente di Italica Sport.

La società reggina, anche quest’anno impegnata nell’organizzazione del Trofeo Anassilao, ha profuso un grande sforzo organizzativo che renderà per un paio di giorni Reggio Calabria al centro della scena sportiva di tutto il sud Italia. La manifestazione interregionale coinvolgerà oltre 1.000 atleti impegnati in diversi sport, generando un significativo indotto di presenze per la città. Parco Caserta sarà la sede ideale per un programma ricco che prevede nella giornata di sabato un torneo di pallanuoto under 16 (con Arvalia Lamezia, Cosenza Pallanuoto, Cus Unime e Italica Sport) e un galà di nuoto sincronizzato, a cui parteciperanno diverse società, che sarà aperto dall’esibizione della stella di livello internazionale Costanza Ferro. Domenica la competizione si abbinerà agli approfondimenti legati alla cultura e al territorio che si svilupperanno in un salotto destinato ad ospitare i talk previsti.

Tra gli invitati annunciati da Marco Francesco Polimeni, direttore di Parco Caserta, il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, la vice presidente della Regione Calabria Giuseppina Princi, l’onorevole Francesco Cannizzaro, il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara, il presidente del Cip Calabria Antonello Scagliola, il delegato regionale Finp Maurizio Marrara. Previsti anche gli interventi del presidente della Fisr Sabatino Aracu e del professor Eduardo Lamberti Castronuovo, medico ed editore di Reggio Tv. Nei prossimi giorni sarà reso noto un programma dettagliato con la lista definitiva degli ospiti.

“Il Trofeo Anassilao – ha dichiarato Marco Francesco Polimeni – è come il sole attorno a cui ruotano i pianeti come la politica, il sociale, l’imprenditoria e il mondo sportivo”. La piscina del centro sportivo sarà teatro delle gare di nuoto e nuoto paralimpico, la pista di pattinaggio della competizione riservate a Primi Passi e Giovani Promesse. A chiusura della manifestazione anche un’amichevole-esibizione che coinvolgerà la Bic Reggio Calabria, squadra di basket in carrozzina. La manifestazione, che è cofinanziata dalla Regione Calabria, gode dei patrocini istituzionali dei comuni di Reggio Calabria e Messina, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre che dei maggiori enti sportivi come Coni e Cip.

Al tavolo della conferenza era presente anche il presidente del Coni Maurizio Condipodero. Quest’ultimo ha espresso la propria soddisfazione per il fatto che Reggio Calabria ospiterà un evento di così ampia portata, con grandi margini di crescita per i prossimi anni anche grazie al contributo di un management giovane e ambizioso. Nel corso dell’incontro con stampa ed atleti, moderato dal responsabile della Comunicazione di Italica Sport e Parco Caserta Pasquale De Marte, sono intervenuti anche il direttore generale della società reggina Antonino Rossi ed Emilia Labate, responsabile organizzativa del Trofeo Anassilao per il pattinaggio.

2° Trofeo Anassilao, il programma completo

Sabato 16 dicembre

ore 9:00 Inaugurazione Trofeo Anassilao Pallanuoto

quadrangolare under 16 (Arvalia Lamezia, Cosenza Pallanuoto, Cus Unime, Italica Sport)

quadrangolare under 16 (Arvalia Lamezia, Cosenza Pallanuoto, Cus Unime, Italica Sport) ore 16:30 Galà Nuoto Sincronizzato con Esibizione di Costanza Ferro.

Domenica 17 dicembre

ore 8:45 Apertura gare di Nuoto Trofeo Anassilao

ore 9:15 Apertura gare di Pattinaggio Artistico Trofeo Anassilao (Primi passi e Giovani promesse)

ore 9:45 Talk “Olimpiadi: dalle origini fino ai giorni nostri”

ore 10:45 Talk “Lo sport in Calabria e Sicilia e la sua valenza sociale”

ore 15:30 Apertura gare di nuoto paralimpico Trofeo Anassilao

ore 16:00 Talk “Sport e abilità straordinarie” .

ore 17:00 Talk “Sport e imprenditoria: un binomio da coltivare per crescere insieme”

ore 18:00 Talk “Sport e territorio: il punto di vista delle istituzioni”

ore 20:00 Amichevole-esibizione di basket in carrozzina con la Bic Reggio Calabria