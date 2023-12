Reggio Calabria, è arrivato il momento del 2° Trofeo Anassilao: tanti eventi ed ospiti. Il programma

StrettoWeb

Lo sport al centro di una due giorni in cui si parlerà anche di storia, temi sociali e territorio. Sarà questo la 2ª edizione del Trofeo Anassilao, in programma sabato 16 e domenica 17 dicembre al Parco Caserta di Reggio Calabria. Per tutti gli atleti, molti dei quali giovani e giovanissimi, sarà una fase di sano confronto che si abbinerà ad altri momenti di grande rilevanza sportiva: il galà di nuoto sincronizzato che sarà aperto dall’esibizione della campionessa di livello internazionale Costanza Ferro e la chiusura dell’intera manifestazione con l’amichevole-esibizione della Bic Reggio Calabria, squadra di basket in carrozzina. I vincitori del Trofeo Anassilao saranno solo tre: la squadra di pallanuoto che si aggiudicherà il quadrangolare under 16, il nuotatore con il miglior punteggio Fina e la società di pattinaggio artistico che otterrà il maggiore punteggio in gara.

C’è poi l’altro lato del Trofeo Anassilao: quello culturale. In questi giorni hanno preso forma i talk già annunciati nel corso della presentazione della manifestazione presso il Consiglio Regionale della Calabria. In quell’occasione è intervenuto anche il professor Riccardo Partinico, docente di Scienze Motorie e Sportive e studioso di Anatomia Archeostatuaria. Proprio lui due anni fa ha suggerito la denominazione dell’evento, proponendo un nome storico che potesse racchiudere l’idea di creare una rassegna in grado di stimolare le sinergie sportive tra Calabria e Sicilia. Nel primo talk di domenica 17 “Olimpiadi: dalle origini fino ai giorni nostri” il professor Partinico illustrerà i suoi studi sui Bronzi di Riace, già presentati lo scorso anno a Losanna suscitando grande interesse a livello internazionale. Accanto a lui altre figure di rilievo del panorama culturale e sportivo come il professor Pasquale Amato, docente universitario di Storia e il giornalista Rai Tonino Raffa. Previsto anche un intervento del professor Eduardo Lamberti Castronuovo.

Si passerà poi al tema “Lo sport in Calabria e Sicilia e la sua valenza sociale”. Interverranno Marisa Lanucara, delegato Fisr Calabria e delegato Coni Calabria, il vice presidente della Fin Calabria Piero Alampi e il club manager della Lfa Reggio Calabria Giuseppe Praticò. Parleranno anche il presidente della Fin Calabria Alfredo Porcaro. Nel pomeriggio il tak “Sport e abilità straordinarie” con un focus sul mondo paralimpico. A partire dalle 15.20 interverranno il presidente del Cip Calabria Antonino Scagliola e il delegato regionale Finp Calabria Maurizio Marrara. Spazio anche al legame tra economia e mondo sportivo. Nel corso del talk “Sport e imprenditoria: un binomio da coltivare per crescere insieme” ne discuteranno il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Ninni Tramontana, il presidente di Confindustria Giovani Reggio Calabria Salvo Presentino e Fabio Colella, presidente dell’Osservatorio Regionale dello Sport. Alle ore 18 “Sport e territorio: il punto di vista delle istituzioni” Tra gli invitati il deputato Francesco Cannizzaro, la vice presidente della Regione Calabria Giuseppina Princi, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ed il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara. Tutto sarà trasmesso in diretta sui canali social di Parco Caserta.

Trofeo Anassilao Reggio Calabria, il programma completo

Sabato 16 dicembre

ore 9:00 Inaugurazione Trofeo Anassilao Pallanuoto

quadrangolare under 16 (Arvalia Lamezia, Cosenza Pallanuoto, Cus Unime, Italica Sport)

quadrangolare under 16 (Arvalia Lamezia, Cosenza Pallanuoto, Cus Unime, Italica Sport) ore 16:30 Galà Nuoto Sincronizzato con esibizione di Costanza Ferro.

Domenica 17 dicembre

ore 9:00 Apertura gare di Nuoto Trofeo Anassilao

ore 9:15 Apertura gare di Pattinaggio Artistico Trofeo Anassilao (Primi passi e Giovani promesse)

ore 9:45 Talk “Olimpiadi: dalle origini fino ai giorni nostri”

ore 10:45 Talk “Lo sport in Calabria e Sicilia e la sua valenza sociale”

ore 15:30 Apertura gare di nuoto paralimpico Trofeo Anassilao

ore 15.40 Talk “Sport e abilità straordinarie”

ore 17:00 Talk “Sport e imprenditoria: un binomio da coltivare per crescere insieme”

ore 18:00 Talk “Sport e territorio: il punto di vista delle istituzioni”

ore 19.:30 Amichevole-esibizione di basket in carrozzina con la Bic Reggio Calabria