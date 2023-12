Reggio Calabria, torna l’esclusivo party a sigla ClubHouseMusic

StrettoWeb

“La nostalgia è un sentimento che ci colpisce all’improvviso. Si può far sentire per la mancanza di una persona, di un luogo o di un ricordo. Questo è il sentimento più in voga delle feste del 2023 a Reggio Calabria. Ed allora ci pensa ancora una volta la musica a farci tornare con la mente più leggera, al periodo che è stato il momento più alto della nightlife reggina. Torna infatti Sabato 30 dicembre, il giorno prima della fine dell’anno il party a sigla ClubHouseMusic“, è quanto c’è scritto in una nota. “Il codice a barre più famoso degli anni 2000 a Reggio Calabria che è stato compagno di viaggio di tanti giovani, ormai diventati grandi durante gli anni, e che ha cambiato in maniera totale il modo di vedere i party a Reggio Calabria“, rimarca la nota.

“Da lì infatti parte il concetto di spettacolo e di scenografia, da lì parte il principio del sano divertimento non fatto da numeri e incassi ma di empatia e pura house Music. Gli ex ragazzi del ClubHouse diventati oggi protagonisti della società Reggina, si sono messi insieme ancora una volta sotto il loro vecchio e amaro simbolo. Un party vecchio stile, con ingresso libero che vedrà l’esibizione dei deejay del passato: da Vicky, al maestro Sergio Casile. On stage anche la voce storica Carmelo Donato che saprà ricordare come ci si divertiva un tempo“, evidenza la nota.

“Ospite d’eccezione Daniele Tignino amico del ClubHouse e deejay internazionale. Conosciuto ai più per l’enorme successo a livello italiano ottenuto nei primi anni 2000 con i TI.PI.CAL., che portarono i loro brani in vetta, per molte settimane, nelle classifiche italiane. Oggi Daniele è un grande produttore, che ama ancora di più la musica e ci condurrà in un viaggio nel passato ai ritmi del ClubHouse. Cercheremo, dichiarano i clubhoussini, di fare conoscere la nostra storia alle nuove generazioni, facendo ancora una volta capire che come diceva il nostro deejay e amico Peppe Lucisano che “la Musica è vita”. E noi attorno a questo motto vogliamo divertirci per una notte ,con un modo insolito di vivere “l’anticipo di capodanno” . Del resto il Clubhouse è stato sempre distintivo e noi che abbiamo quel logo tatuato, ne abbiamo fatto uno stile di vita. A tutti gli houssini di Reggio chiediamo di portare con sé sorriso, felicità e armonia e di venire Sabato 30 Dicembre al Gitano. Come una volta ,una sola volta il ClubHouseMusic di Reggio Calabria”, conclude la nota.