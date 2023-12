Reggio Calabria, terribile incidente auto-moto sulla SS106: un morto | NOME

StrettoWeb

Un pensionato, Antonio Mauro, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 Jonica, all’altezza dello svincolo dell’abitato di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto si è appreso, Mauro viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause in via di accertamento, è stato travolto da un’autovettura. Nello stesso tratto, qualche settimana addietro, un altro pensionato di Bova Marina era rimasto ucciso impattando frontalmente con la sua utilitaria contro un’altra autovettura.