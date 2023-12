Reggio Calabria: tecnico della gestione dell’accoglienza ai passeggeri dei porti, a Palazzo Alvaro la consegna degli attestati

StrettoWeb

Il giorno 29 dicembre 2023 alle ore 10:00 presso la sala dei congressi di palazzo Corrado Alvaro, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Giuseppe Falcomatà congiuntamente al Dott. Fortunato Battaglia, dirigente del settore 5 (formazione professionale) della Città Metropolitana, consegneranno gli attestati di formazione professionale ai 9 corsisti che hanno conseguito la qualifica di “Tecnico della gestione dell’accoglienza ai passeggeri porti/diporti e dell’informazione d promozione dei servizi del porto turistico, porto passeggeri e del territorio locale”.

Il corso Organizzato dalla Città Metropolitana è stato gestito dall’ente di formazione professionale “Aulinas” di Bagnara Calabra con il supporto didattico/tecnico della Sezione di Reggio Calabria della Lega

Navale Italiana. L’attività ha riguardato l’accoglienza ai diportisti e passeggeri di navi traghetti e da crociere indirizzandoli, nell’ambito della loro permanenza nel porto turistico e commerciale, sia nella fruizione dei servizi che questo può offrire, sia verso le strutture ricreative e di interesse culturale del territorio. Fornendo al diportista informazioni utili, sia per ciò che riguarda la fruizione dei servizi tecnici (ormeggio, manutenzioni, riparazioni, rifornimento della cambusa, con attenzione all’offerta del porto e del territorio in termini di imprese, servizi e relativi standard qualitativi e di prezzo), sia per ciò che riguarda le informazioni e le prenotazioni verso attrazioni turistiche, prodotti tipici, luoghi da visitare, ristoranti, negozi, locali per il

tempo libero e guide turistiche del territorio.

I corsisti, che per 5 mesi hanno svolto l’attività teorico/pratica presso la sede della Lega Navale sono stati accompagnati in questo percorso di formazione dai docenti l’Arch. Sandro Dattilo, Presidente 2020-

2023, ed il Dott. Rosario Ventura, consigliere. Durante la fase di stage, gli stessi, hanno avuto modo di confrontarsi in maniera diretta con i diportisti che si sono ormeggiati presso i pontili galleggianti, che durante il periodo estivo vengono collocati all’interno del porto, offrendo un servizio a chi, per motivi di necessità nautiche o di turismo, ha fatto sosta grazie anche al supporto tecnico del responsabile Sig. Eugenio Benedetto.