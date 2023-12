Reggio Calabria, caos natalizio: strade intasate e lunghe code da nord a sud

StrettoWeb

E’ Natale. Ecco spiegato il motivo. Certo, ma è comunque strano vedere Reggio Calabria continuamente intasata. E fa strano perché i motivi non sono un incidente (che pure c’è stato, ma circoscritto solo al tardo pomeriggio, al cospetto delle file di questi giorni), i lavori, le promozioni del Mc Donald’s o simili. No, è proprio il Natale. Da giorni ormai, a qualsiasi ora del giorno e della sera, è caos totale per le strade di Reggio Calabria, da nord a sud e non solo al centro.

Lunghe code per il rientro verso la zona sud della città, soprattutto per le numerose uscite e i restringimenti di carreggiata da Modena in poi, il che rallenta la circolazione. Il motivo risiede nelle tantissime auto “attive” in questi giorni, anche più del normale, per la presenza dei tanti fuori sede. Tutte macchine “ansiose” per la corsa al supermercato per il cenone o agli ultimi regali last minute. E così Reggio Calabria sembra la stessa del mese di agosto. Con un punto in comune, come detto su: proprio i fuorisede.

Se Reggio Calabria avesse buona parte dei fuorisede nel proprio paese d’origine, con un’economia fiorente, gente che si muove per lavoro, attività operative e scuole e uffici aperti – come già accade in quest’ultimo caso – non avrebbe nulla da invidiare a Roma e Milano in quanto a traffico. Ma è solo un’illusione. Da gennaio la situazione tornerà alla normalità. Con buona pace degli automobilisti, sì, ma anche con la malinconia che i tanti fuori sede saranno costretti a scappare dalle proprie famiglie.