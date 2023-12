Reggio Calabria: “Solidarietà Natalizia a Palazzo Correale: Un Calendario per Ricostruire”

StrettoWeb

Il 14 dicembre, presso Palazzo Correale, si terrà un evento di solidarietà natalizia che invita tutti a condividere valori in un clima sereno e festivo.

INFO E PRENOZIONI

Diana Lombardo numero whatsapp +393939025053

L’evento natalizio sarà un’apericena dedicata al sostegno di iniziative umanitarie, con particolare focus sul progetto di ricostruzione di una struttura per bambini in una delle città distrutte nella guerra tra Israele e Hamas.

In questa occasione, sarà possibile sostenere l’iniziativa acquistando il “Calendario da Tavolo 2024” di Umanità Illustrata”, a cura dell’illustratore reggino Antonio Federico Art. Ogni singola pagina di questo calendario è dedicata ai bambini, presentando meravigliose illustrazioni sul tema della nascita.

Il ricavato dalla vendita di questo calendario avrà un duplice scopo: supportare le attività del progetto locale e contribuire alla ricostruzione della struttura educativa, sanitaria o ricreativa per i bambini colpiti dalla guerra tra Israele e Hamas, grazie a un contatto diretto con una concittadina che vive da anni nella zona e consentirà il monitoraggio attento delle risorse destinate a questo progetto.

L’Associazione Pandora, attiva da molti anni sul territorio, ha lanciato durante la pandemia da Covid- 19 il progetto permanente di “Corredino Sospeso”. Si tratta di una rete di volontari che sostiene la genitorialità e le nuove vite, focalizzandosi sulle prime fasi di vita, dai 0 ai 36 mesi. L’iniziativa prevede la raccolta e il riutilizzo di abbigliamento, biancheria e piccoli oggetti per l’infanzia, che vengono donati a chi ne ha maggiore bisogno.

Per richiedere aiuto o donare, è sufficiente compilare un modulo attraverso il numero di WhatsApp +393273214562. Le volontarie si occuperanno di preparare la donazione e organizzare il ritiro, sempre presso Viale Amendola n. 1D.

L’aspetto fondamentale del progetto “Corredino Sospeso” è il suo impatto sull’ambiente, un tema particolarmente caro negli ultimi anni. Come recita il loro motto, “Insieme tutto è più bello”, l’iniziativa si impegna a minimizzare l’impatto ambientale.

Oltre alla raccolta di donazioni, Corredino Sospeso organizza momenti di convivialità, come laboratori ed eventi dedicati, per sostenere attivamente il progetto. Non mancano anche attività gratuite di screening e momenti formativi/informativi sulla genitorialità.

Questa serata di solidarietà e impegno sociale si prospetta come un’opportunità unica per partecipare a una causa importante, donando gioia e supporto a chi ne ha più bisogno, in un clima di festa e condivisione.