Reggio Calabria: sequestrati oltre 2 quintali e mezzo di fuochi d’artificio e articoli natalizi non sicuri

I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, a seguito di un controllo ad un esercizio commerciale, hanno sequestrato quasi 2 quintali e mezzo di artifizi pirotecnici detenuti in violazione delle previste norme di pubblica sicurezza e 600 luminarie prive dei prescritti requisiti.

L’operazione è stata eseguita nell’ambito del rafforzamento del dispositivo di vigilanza in materia di sicurezza prodotti e di contrasto della fabbricazione e commercio illegale di artifici pirotecnici disposto in prossimità delle vacanze natalizie.

In particolare, durante un controllo in materia di sicurezza prodotti ad un esercizio commerciale, i Finanzieri della Compagnia di Palmi hanno sequestrato circa 600 luminarie non aventi i requisiti di sicurezza previsti per la loro commercializzazione.

Nel corso dello stesso intervento, le Fiamme Gialle hanno, altresì, rinvenuto e sottoposto a sequestro 2 quintali e mezzo di artifizi pirotecnici detenuti illegalmente, stante l’assenza della prevista autorizzazione ed il deposito del materiale esplodente in locali non conformi.

I due responsabili, allo stato e fatte salve successive valutazioni in merito all’effettivo e definitivo accertamento della responsabilità, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Palmi per detenzione, commercio abusivo ed omessa denuncia all’Autorità di materiale esplodente.

L’operazione dei Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria testimonia la costante attenzione del Corpo rispetto alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.