Reggio Calabria, scadenza saldo IMU 2023: comunicazione di Hermes

Hermes Servizi Metropolitani di Reggio Calabria comunica che “ai gentili contribuenti, che lunedì 18 dicembre scade il pagamento del saldo Imu 2023. Per il pagamento del Saldo IMU 2023, sono state riconfermate le aliquote previste per l’annualità 2022. Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line. Si rammenta ai signori contribuenti che il versamento dell’Acconto 2023 andava effettuato entro il 16 giugno 2023″.

“Bisogna inoltre ricordare che anche il calcolo Imu 2023 può avvenire online, utilizzando il motore di calcolo https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=reggiocalabria”.