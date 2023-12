Reggio Calabria saluta il 2023 in uno scenario mite: le FOTO da Gallico

StrettoWeb

Un ultimo giorno dell’anno in cui il clima è decisamente mite in riva allo Stretto di Messina: la temperatura è di +15°C, il cielo nuvoloso ma il vento assente e il mare piatto. Il 2023 si conclude con una giornata meravigliosa e colori limpidi come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo scattate da Renzo Pellicano a Gallico, nella zona nord di Reggio Calabria.

Il cielo è velato ma l’aria è limpida trasformando quest’ultimo giorno dell’anno, in passato spesso e volentieri tormentato dal maltempo (famosa la nevicata del 2014, nove anni fa), in un meraviglioso scenario di quiete atmosferica. Il panorama di Gallico dall’alto, così, è diventata una vera e propria cartolina.

Reggio Calabria, le ultime ore del 2023 con un clima mite