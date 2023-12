Reggio Calabria: riapre le porte “Il Salotto Storico”, un percorso parallelo tra docenti e studenti

StrettoWeb

Riapre le porte “Il Salotto Storico”, Corso di formazione docenti Piattaforma SOFIA MIUR, promosso dall’AVIS Provinciale RC e ospitato nella Sala Riunioni della Scuola Capofila, ITE “Piria Ferraris Da Empoli” RC. Il percorso, già intrapreso con successo negli scorsi anni, offre una singolare collaborazione tra docenti e discenti, portando avanti le tematiche storiche, sagacemente offerte dal relatore di rito, Avv. Diego Geria, responsabile Scuola dell’associazione avisina.

“Grazie alla dinamica azione di due donne – la Dirigente dell’Istituto pilota, Avv. Anna Rita Galletta, e la Presidente dell’AVIS Provinciale RC, dott.ssa Vanna Micalizzi – il Salotto costituisce una vetrina proficua, colma di valori, base di lancio di una formazione acuta e originale, avvolta da entusiasmi giovanili e da esperienze culturali a confronto. Il 28 novembre ha visto quindi partire questa ideale avventura per il territorio della Calabria, scandita in dieci tappe, tutte da gustare in una preziosa azione alunni/docenti, rispettosa e attuativa di novità didattiche efficaci”, si legge nella nota.

“L’inizio dell’incontro ha visto l’esibizione del Conservatorio “Francesco Cilea” RC che , grazie alla collaborazione costruttiva del proprio Direttore, dott. Francesco Romano, quest’anno .diventa protagonista d’onore del Salotto Storico. Un quartetto d’archi delizioso ha impreziosito la serata, dando vita a un ascolto importante, frutto di vera professionalità. Diletta ed Eletta Franco, Marilena Fusà, Gabriele Durante hanno regalato al pubblico in Sala brani di Mozart, Saint-Saens, Shostakovich, creando atmosfere peculiari al tema trattato e mostrando doti e musicalità di vera bellezza”.

“Singolare il momento poetico offerto dalla scuola ospitante.. Un mix tra tradizione calabra e poesia sublime che ha visto esplodere l’esuberante interpretazione di Daniel Fiorenza, Giuseppe Russo, Orazio Marino, Martina Mordà, Mario Saccà, Lorenzo Ciobanu, Alessandro Cicciù, Domenico Barreca, Virginia Vento, Francesco Pizzimenti, Vincenzo Nicolò, Francesco Battaglia, Matteo Cotroneo. Tutto ciò a corredo delle parole significative e puntuali del prof. Geria che ha , con una disamina chiara delle origini territoriali della nostra città, elaborato un viaggio ricco di indagine e di storia”.

“Puntuale e ben organizzato il servizio Segreteria AVIS dei ragazzi della terza, quarta e quinta E AFM ATENA FA FO dell’ITE Piria Ferraris Da Empoli RC. La squadra operativa della Scuola ospitante, docenti Errigo Marianna, Siviglia Luciana, Giovanna Freno, tecnico Aurelio Azzarà, ha fornito al contesto una cornice adeguata e un supporto fondamentale per la buona riuscita della serata. Una meritata e sincera soddisfazione per la Dirigente Galletta e la Presidente Micalizzi che puntano sempre a raggiungere solidali e produttivi traguardi”.