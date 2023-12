Reggio Calabria, riaperte al transito auto alcune vie del centro: tutte le INFO

StrettoWeb

“L’Associazione d’Imprese Centro Commerciale Naturale Piazza De Nava comunica che sono state riaperte al normale transito automobilistico le vie Demetrio Tripepi, Vollaro, Corso Matteotti e via Colombo. Una viabilità che, ritornando alla sua normalità, permette già da adesso ai tanti cittadini di poter effettuare gli ultimi acquisti di Natale senza ritrovarsi nel caos patito nei giorni passati. Vi aspettiamo numerosi!”.

Così in una nota l’Associazione d’Imprese Centro Commerciale Naturale Piazza De Nava annuncia le novità sulla viabilità cittadina nel centro di Reggio Calabria. Una riapertura al traffico che facilità un centro particolarmente affollato in questi giorni, anche per via del ritorno dei fuori sede.