Reggio Calabria, come cambia la raccolta differenziata a Natale e Capodanno: l’annuncio di Teknoservice

Con una nota stampa TeknoService, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, “comunica alla cittadinanza che, in occasione delle festività natalizie, il servizio di raccolta dei rifiuti di lunedì 25 dicembre e lunedì 1° gennaio, sarà posticipato al martedì successivo, unitamente alla raccolta della frazione già prevista da calendario”. Dunque, giorno di Natale e giorno di Capodanno, la raccolta differenziata a Reggio Calabria non avverrà, ma sarà posticipata al giorno dopo, seguendo il calendario.

Raccolta differenziata Reggio Calabria nei giorni festivi, il nuovo calendario

Martedì 26 dicembre:

ZONA GIALLA (raccolta antimeridiana): raccolta Indifferenziato + Organico

ZONA BLU (raccolta pomeridiana): raccolta Organico + Multimateriale

Martedì 02 gennaio:

ZONA GIALLA (raccolta antimeridiana): raccolta Indifferenziato + Organico

ZONA BLU (raccolta pomeridiana): raccolta Organico + Multimateriale

Info e contatti Teknoservice Reggio Calabria

Per informazioni, prenotazioni e ritiro ingombranti:

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 – Il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Numero da cellulare: +39 342.5188852

Contatti utili:

SETTORE AMBIENTE COMUNE

Pagina Facebook: Città di Reggio Calabria

ambiente@comune.reggio-calabria.it

0965 3622177 – 0965 3622568

Via Sant’Anna II tronco, palazzo Ce.Dir., Torre I, piano 4

Teknoservice

Pagina Facebook: DiffeReggioCalabria

Via D’Ascoli snc 89135 Reggio Calabria

www.teknoserviceitalia.com

igiene.reggio@teknoserviceitalia.com