Reggio Calabria, il programma natalizio del Museo: attività e incontri fino all’Epifania

Dopo il successo della cerimonia di presentazione del francobollo emesso per il Cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tornerà ad ospitare tante iniziative culturali per famiglie e appassionati, nel periodo natalizio. Il maestoso albero natalizio del Museo ha già accolto le prime manifestazioni come il “Babbo Natale al MArRC” ieri 13 dicembre con foto, desideri e graziosi omaggi realizzati dal Museo. Un evento sempre molto apprezzato dai bambini che hanno avuto la possibilità di scrivere e personalizzare la propria letterina per Babbo Natale. L’appuntamento sarà riproposto sabato 23 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 con accesso gratuito per adulti e bambini in piazza Paolo Orsi.

Sabato 16 Dicembre, il Museo parteciperà alla celebrazione della Giornata Nazionale dello Spazio, promossa dalla Agenzia Spaziale Italiana, alle ore 17.00 nella sala conferenze, si terrà l’incontro promosso dal Planetario “Pythagoras” di Reggio Calabria dal titolo “Futuro infinito: la prossima era dell’esplorazione Spaziale”, con una relazione del Prof. Francesco Valentini, professore associato del Dip. di Fisica dell’Università della Calabria. Venerdì 22 dicembre alle 17:00, la sala conferenze del MArRC ospiterà la conferenza “La Natività della Pittura Fiamminga XV e XVI Secoli”, organizzata con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la relazione della Prof. Francesca professore associato di Storia dell’Architettura – Università Mediterranea di Reggio Calabria.

A seguire tutti i giorni, dal 26 al 29 Dicembre, Coopculture, concessionario dei servizi aggiuntivi del Museo, organizzerà una serie di attività ed eventi per adulti e bambini con tema natalizio: tanti giochi, laboratori e visite guidate realizzate dal personale di Coopculture. Per informazioni sui costi e disponibilità è possibile contattare il call center Coopculture 06 39967600, o inviando una email all’indirizzo info@coopculture.it.

Gli appuntamenti del 2024

Il Museo ha in programma per il 2024 tante nuove iniziative, tra approfondimenti scientifici, laboratori di pluralità dell’esperienza museale, attività di coinvolgimento della comunità, dialoghi interistituzionali, e intrecci culturali e artistici. Tra i primi appuntamenti del 2024, una “tombolata solidale” in collaborazione con l’associazione ashiafatima onlus, venerdì 5 gennaio alle 15.00 e “Epifania al MArRC”, nella giornata di sabato 6 gennaio organizzata da Coopculture. Il museo offre anche quest’anno un ricco programma grazie alla sinergia instaurata con Coopculture e il costante dialogo con le associazioni del territorio. Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito; per i giovani dai 18 ai 25 anni il biglietto costa solo 2 euro.