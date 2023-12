Reggio Calabria, l’incanto del Presepe Vivente 2023 ad Archi Carmine

StrettoWeb

“In questo periodo di festa, la nostra comunità parrocchiale è lieta di annunciare un evento straordinario che trasformerà la nostra città in un autentico teatro vivente della Natività. Il Presepe Vivente 2023 è pronto a stupirvi e a portarvi direttamente al cuore della storia del Natale”. E’ quanto scrive in una nota la Comunità Parrocchiale di “Maria Santissima del Carmelo” di Archi Carmine. “Segnate sul vostro calendario la data del 26 Dicembre e 06 Gennaio, quando il Presepe Vivente prenderà vita presso la piazza della Chiesa di Archi Carmine “Maria SS. Del Carmelo”. La rappresentazione inizierà alle 19:00, regalando a tutta la città un’opportunità unica di immergersi nella bellezza della Natività. Sarà la nostra comunità a donare vita ai personaggi della storia di Betlemme. Maria, Giuseppe, gli angeli e i pastori saranno interpretati con passione e dedizione dai membri della nostra comunità, rendendo questa esperienza ancor più autentica e coinvolgente. Il Presepe Vivente è molto più di uno spettacolo; è un viaggio interattivo nel tempo che vi porterà a rivivere il miracolo della Natività. Sarà possibile immergersi completamente nell’atmosfera di quella notte straordinaria. L’organizzazione di questo evento è stata possibile grazie al coinvolgimento e al sostegno di tutta la comunità parrocchiale e dei nostri sponsor. Ogni membro ha contribuito con amore e dedizione per portare Betlemme nelle nostre strade“, rimarca la nota.

“Vi invitiamo calorosamente a partecipare a questo straordinario evento natalizio. Portate amici, familiari e vicini per condividere insieme la gioia del Natale e l’atmosfera unica del Presepe Vivente. Il nostro parroco Don Danilo Latella desidera condividere con voi un messaggio di pace e speranza in occasione di questo magico evento. Non perdete l’opportunità di vivere il Natale in modo autentico e coinvolgente. Il Presepe Vivente 2023 vi aspetta per un’esperienza che toccherà i vostri cuori”, conclude la nota.