Reggio Calabria, pranzo sociale Natalizio per i Vigili del Fuoco: tutte le FOTO

StrettoWeb

Dopo l’esperienza più che positiva del dicembre 2022, relativa all’organizzazione del pranzo sociale per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara voluto dalla sezione di Reggio Calabria del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, l’Istituto alberghiero “G. Trecroci” di Villa San Giovanni è stato nuovamente protagonista nella realizzazione del servizio ristorativo, allestito nell’aula magna “M. Aloi” dell’Istituto stesso, esclusivamente per l’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco del Corpo Nazionale sezione di Reggio Calabria.

Tale Associazione, costituita da personale in servizio presso il Comando dei vigili del fuoco, dal personale in quiescenza e da simpatizzanti, svolge tra le tante attività anche quelle di supporto, sussidiarie e di assistenza logistica al personale operativo del Corpo e assistenza alle popolazioni colpite da calamità, oltre che partecipare in rappresentanza, assieme alle altre Associazioni locali alle tante manifestazioni sul territorio che si svolgono annualmente.

Anche per quest’anno l’allestimento del tradizionale pranzo natalizio dell’Associazione, finalizzato alla programmazione delle attività per il nuovo anno, nonché per il consueto scambio di auguri tra i soci e simpatizzanti presenti, è stato affidato all’alta professionalità dei docenti chef, nonché docenti di sala e accoglienza coadiuvati dalla solida e consolidata esperienza degli studenti del corso serale dell’Istituto e dai giovani apprendisti cuochi, camerieri e personale di accoglienza .

Le aspettative sono state soddisfatte pienamente con un pranzo degno dei migliori ristoranti, con un menù ricco a base di pesce, con una particolare attenzione e cura per i soggetti allergici e intolleranti, svolto in un ambiente informale ma accogliente, addobbato per l’occasione con note natalizie. Ancora una volta la scuola si apre al territorio, dimostrando di poterne soddisfare le richieste, creando una sinergia positiva mettendo in campo alta professionalità e tanta passione.