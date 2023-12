Reggio Calabria, al CeDir nasce il nuovo Front Office voluto dalla Regione al servizio dei cittadini | FOTO E VIDEO

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina, venerdì 15 dicembre nei locali dell’ex bar sito all’interno del Cedir a Reggio Calabria, la cerimonia per la posa della prima pietra che segna ufficialmente l’avvio del cantiere che da qui a marzo vedrà la ristrutturazione e la messa in sicurezza degli stessi locali, attualmente in disuso, con loro destinazione a uffici giudiziari che erogheranno servizi di “front office”.

L’importante infrastruttura andrà così a potenziare l’organizzazione degli uffici della Procura reggina favorendo efficienza, accessibilità e funzionalità. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Calabria, con un importo iniziale di 500.00 euro, rimpinguati con ulteriori 140.000 euro, a causa del rincaro dei prezzi, i locali, invece, sono stati assegnati alla Procura dal Comune di Reggio Calabria in comodato d’uso gratuito.

Alla cerimonia hanno partecipato il procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardieri, il sindaco del Comune e della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e la vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi.

Reggio Calabria, posa della prima pietra nell'ex bar al Cedir: le parole del Vicepresidente della Regione Giusi Princi

Reggio Calabria, oggi la posa della prima pietra nei locali dell'ex bar al Cedir: intervista al Sindaco Falcomatà

Posa della prima pietra nell'ex bar al Cedir: intervista al Procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri