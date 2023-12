Reggio Calabria, Piromalli (Officina dell’Arte): “tra qualche giorno partiremo con i mini abbonamenti”

StrettoWeb

Prosegue a gonfie vele la nuova stagione teatrale 2023/2024 dell’Officina dell’Arte a Reggio Calabria. In questi giorni, con ben 4 sold out, è protagonista in città, al Teatro Cilea, l’attrice comica Teresa Mannino. Raggiante Peppe Piromalli, direttore artistico Officina dell’Arte: “dopo le date dello straordinario spettacolo con Teresa Mannino, avremo due concerti bellissimi, compreso il Gospel che è una novità per il nostro cartellone”.

“Inoltre, preannuncio una sorpresa: abbiamo creato dei mini abbonamenti che partiranno dal 20 dicembre, così da facilitare tutti coloro che non si sono abbonati e lo vogliono fare in questo periodo“, conclude Piromalli.