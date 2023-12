Reggio Calabria, pericolosa voragine a Sambatello: chiesto intervento urgente

StrettoWeb

Il Comitato pro Sambatello, in questo caso portavoce di alcuni residenti, segnala a chi di competenza, una voragine” profonda” sulla statale 184 al centro della carreggiata. “Al fine di scongiurare un probabile cedimento con seri rischi per l’incolumità dei tanti utenti che di li ci passano, compresi gli Autobus, si chiede un immediato intervento di ripristino di tutta l’area e non la semplice messa in sicurezza posando un semplice nastro rosso utile solo alla visibilità ma non certo alla risoluzione del problema”.