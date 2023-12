Reggio Calabria, pericolo sul Viale Calabria: semafori spenti ormai da mesi

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente ad un disservizio presente sul Viale Calabria a Reggio. Il lettore indignato afferma: “Buongiorno, sono un cittadino residente nella zona sud della città, precisamente viale Calabria, nonostante il continuo caos in cui versa la nostra amata città frutto di una pessima amministrazione comunale voglio segnale il continuo non funzionamento ormai da mesi dei 2 semafori sul viale Calabria, vedi angolo ipercoop, incrocio pericolosissimo e angolo tabaccheria Bagnato altro incrocio a dir poco pericoloso, dobbiamo aspettare che avvenga l ennesimo incidente grave per mettere in funzione questi benedetti semafori? Segnalo per coscienza, ci passa anche la mia famiglia giornalmente da quell’incrocio. Saluti un vostro sostenitore”.