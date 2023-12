Reggio Calabria, paura in centro per una fuga di gas all’interno di un palazzo: evacuate 20 famiglie

StrettoWeb

Paura circa un’ora a Reggio Calabria e precisamente in via Argine Destro Calopinace per una fuga di gas all’interno di un palazzo: circa 20 famiglie hanno dovuto abbandonare l’edificio per sicurezza. I residenti hanno avvertito un forte odore di gas e hanno chiamato Polizia e Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto per verificare da dove venisse la fuga di gas.