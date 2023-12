Reggio Calabria, partita l’organizzazione della 16ª edizione della Tombolata Benefica di Incontriamoci Sempre

StrettoWeb

È partita ufficialmente l’organizzazione della sedicesima edizione della

maxi tombolata benefica su maxischermo, unica nel suo genere, in un

luogo magico e storico, come l’auditorium Don Orione, accanto la

Basilica di S.Antonio a Reggio Calabria. “Come non ricordare“, dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati “l’edizione del 2008, con la commemorazione delle vittime del tragico evento del terremoto del 1908, in occasione del centenario, con la presenza del Rettore Don Bruno Fraulin. In queste ore, tantissime Aziende Calabresi stanno aderendo all’iniziativa, attraverso la donazione di loro prodotti e merce di grande pregio e valore, al fine di per arricchire il montepremi di una delle Tombolate più importanti del Centro Sud Italia”.

Si prevede, come ogni anno, il pubblico delle grandi occasioni, per un

evento che rappresenta un momento particolare di aggregazione di tanti cittadini e di parrocchiani di S.Antonio. “La conduzione e la regia” conclude Strati, “saranno affiadati a Marco Mauro e Marco Strati. Non mancheranno le esiliranti scenette brevi teatrali del duo Cambera Festa. Naturalmente come da tradizione, il nostro Don Graziano, Rettore, porterà i saluti a nome della Comunità”.