Reggio Calabria: a Palazzo Crupi incontro con Raffaele Gaetano, tra i più titolati studiosi di Edward Lear

Domani mattina alle 10, a Palazzo Crupi a Reggio Calabria (vicino alla Rotonda S. Paolo), un incontro con Raffaele Gaetano, tra i più titolati studiosi a livello nazionale di Edward Lear, oltre che protagonista della scoperta di 109 disegni inediti del viaggio in Calabria dell’artista inglese, conservati presso la Biblioteca di Liverpool.

Si parlerà dei diversi aspetti del soggiorno in Calabria di Lear, che Raffaele Gaetano approfondisce in ben quattro volumi (con un quinto in arrivo), tutti editi da Laruffa. L’incontro è organizzato dalla Città Metropolitana, nell’ambito della rassegna Narrazioni Metropolitane.