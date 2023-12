Reggio Calabria, open day natalizio in un posto speciale per la scuola media “Galileo-Galilei” | INFO

StrettoWeb

Nella splendida cornice del Castello Aragonese, illuminata dalla calda atmosfera natalizia, la scuola media “Galileo – Galilei”, martedì 19 dicembre 2023 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, apre le sue porte per un secondo appuntamento fortemente voluto dalle famiglie.

L’offerta formativa sarà presentata nell’evento dal titolo “Christmas at school”: teatro in inglese, aula arte e immagine, cortometraggi in spagnolo, laboratori di scrittura creativa, biblioteca scolastica, aula lettura, il coro e la sala musica, l’aula “Tatai” per rigenerare corpo e mente e gli innovativi laboratori di robotica, idroponica, stem e scienze vi aspettano. Spazio particolare sarà riservato all’area inclusione ed alla scuola in Ospedale.

Questo il link per partecipare:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUEH6ERVFLC6YRS0wcj8UZjvoFaKz-PFsS2m3Anx93tg9G7w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR1LbKRzz6Hjyd0t7PEZV4OUhfBTHVKZa6HzFSe7i8DooyOMal24uWnYRxg