Reggio Calabria, Open day all’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi”

L’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi” di Reggio Calabria spalanca le sue porte alla cittadinanza con un calendario fitto di appuntamenti per far conoscere al Territorio la variegata Offerta formativa e le attività laboratoriali che contraddistinguono il proprio modo di “essere e fare scuola”. Reading, esperimenti di laboratorio STEM, sport, musica, laboratori all’insegna della creatività, teatro, tra le attività messe in campo dagli studenti dell’Istituto reggino, capitanato dal Dirigente scolastico, Prof. Marco Geria, per far conoscere la propria insaziabile voglia di vivere, apprendere e sognare. Un clima denso di entusiasmo, inaugurato lo scorso 5 dicembre con l’Open day della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del Plesso di Spirito Santo, che proseguirà martedì 12 dicembre, dalle ore 16,00 alle 19,00, con la Scuola Secondaria di primo grado “A. De Gasperi” di Condera e mercoledì 13, sempre nella stessa fascia oraria, con la Scuola Primaria di San Cristoforo.

Un doppio appuntamento imperdibile quello dei prossimi 15 e 16 dicembre, con l’inaugurazione degli ambienti didattici innovativi delle Scuole dell’Infanzia di Condera e di Spirito Santo, realizzate grazie al PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” (13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20). Un tour a 360 gradi in una realtà scolastica inclusiva e innovativa, che da anni sta investendo sul fronte del digitale, delle nuove tecnologie e della sostenibilità. Docenti e alunni mostreranno le metodologie in uso, consentendo ai visitatori di scoprire le risorse strutturali dell’Istituto. A chiudere il cerchio sarà la Scuola Primaria di Condera, il prossimo 19 dicembre, dalle ore 16, 00 alle 19, 00.