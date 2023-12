Reggio Calabria, Oliveto si trasforma in un villaggio di Natale: ci sarà anche la casa di Babbo

StrettoWeb

Saranno tanti gli eventi che vedranno trasformare Oliveto, frazione collinare a sud di Reggio Calabria, in un vero e proprio villaggio di Natale. Come si evince dalle locandine a corredo dell’articolo, nei prossimi giorni ad Oliveto ci saranno tante serate all’insegna del buon cibo e del divertimento in occasione delle feste natalizie.

Il paese sarà addobbato a festa e ci sarà un vero e proprio villaggio di Natale con illuminazioni e addobbi realizzati a mano da giovani volenterosi che renderanno l’aria magica in tutte le vie del paese. E’ stata anche realizzata una vera e propria casa di Babbo Natale accogliente per grandi e piccini.