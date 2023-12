Reggio Calabria, prorogata la mostra di Domenico Asmone: la città raccontata mediante colori ed emozioni

StrettoWeb

La mostra personale del maestro Domenico Asmone, prorogata per il grande successo di critica e pubblico, si chiuderà lunedì 11 dicembre 2023. Reggio Calabria cromatica è la visione dipinta attraverso colori ed emozioni di Reggio Calabria, tracce, sensazioni e prospettive di una città amata intensamente dall’artista di origine reggina che vive in Toscana. La Galleria Serart, in occasione del finissage, propone al pubblico che interverrà un incontro volto ad approfondire i diversi approcci culturali ed estetici su Reggio Calabria, cercando di favorire un dialogo tra scrittura, fotografia e pittura.

Il programma

– Performance dell’artista che eseguirà un’opera, spigando la sua tecnica e la sua visione artistica. Ore 18.30 – Presentazione del libro “VIA MARINA DI REGGIO CALABRIA, LA LUCE DEL BLU, RACCONTI E VISIONI” di Giuseppe Smorto e Marco Costantino (Edizioni Città del sole, 2023).

L’obiettivo è suscitare un confronto tra le varie forme artistiche sul tema Reggio Calabria e cercare di capire come un tentativo di approfondimento possa riuscire a coinvolgere e comprendere efficacemente i diversi punti di vista, limitatamente al confine temporale di un breve incontro con il pubblico. Sicuramente le diverse angolazioni degli approcci proposti possono completarsi vicendevolmente e suscitare ricordi del passato, emozioni del presente e opportunità del domani. Interverranno Giuseppe Smorto e Marco Costantino (autori del libro), Antonio Calabrò (scrittore e direttore artistico del Teatro Metropolitano di Reggio Calabria) e Domenico Asmone (artista). Seguirà aperitivo.