Reggio Calabria, altro lutto nel mondo del calcio: è morto il giovane Alessio Mercurio

StrettoWeb

A circa due settimane dalla morte del giovane Thomas Bartuccio, si registra purtroppo un altro lutto nel mondo del calcio a Reggio Calabria. E’ morto, infatti, il giovane 23enne Alessio Mercurio. Originario di Gioia Tauro, il ragazzo lascia il papà Michele, la mamma Anna Maria e i fratelli Gabriele e Domenico. I funerali avranno luogo domani, sabato 23 dicembre alle ore 16, partendo dalla Società Lavoratori del Mare – sita in Via F. Tripodi – e proseguendo per la Chiesa di Maria SS. di Portosalvo, dove sarà celebrato il rito.

Reggio Calabria, morte Alessio Mercurio: i cordogli del mondo del calcio

Alessio è stato un giocatore di Virtus Gioia Interpalmi, Real Gioia Tauro, Gioiese, Palmese, Bocale, Saint Michel, Cinquefrondese e due volte selezionato per il Torneo delle Regioni dalla LND Calabria. Per questo sono tantissimi, sui social, i messaggi di cordoglio.

Uno dei più profondi e commoventi è del Presidente del Bocale Filippo Cogliandro: “devastante, Alessio Mercurio. Cerco le parole ma non riesco. Mille pensieri, tanti ricordi, emozioni, arrabbiature, ma altrettanti abbracci. Oggi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari ma anche a tutti quelli che lo conoscevano, un ragazzo del Bocale Calcio che ha dato tanto senza pretendere nulla. Mi mancheranno le nostre chiacchiere e le telefonate parlando del Bocale. A 23 anni che gli deve raccontare a Dio?”.

Altro messaggio congiunto è della Scuola Calcio Virtus Gioia, della Pasquale Foggia e dell’Academy Marines, che “si uniscono al dolore della Famiglia Mercurio per la dipartita del nostro caro Alessio!! Oggi è un giorno triste per noi tutti, ti abbiamo visto crescere con il sorriso e lo spirito di un guerriero sempre pronto a dare il massimo!! Vogliamo ricordarti sempre correre dietro ad un pallone con il sorriso stampato sul tuo volto!! Che la terra ti sia lieve Alessio”.

Messaggi anche dalla LND Gioia Tauro e dal Soriano: “non ci voleva. Questa terribile notizia davvero non ci voleva. È venuto a mancare in giovane età Alessio Mercurio fratello del nostro Gabriele cui vanno, insieme a tutta la famiglia le nostre più sentite e partecipate condoglianze. RIP”: