Reggio Calabria, i Mattanza in concerto per l’evento benefico di Casa Eutopia | INFO

“Giovedì 21 dicembre, presso l’Auditorium “Monsignor Gangemi”, a partire dalle 19:00, si terrà un evento nel nome dell’amicizia che ci lega da anni. Con l’obiettivo di donare un po’ di sollievo a chi è in difficoltà. Il ricavato delle spese sarà destinato alle spese di Casa Eutopia, luogo di bellezza e di accoglienza, dove si ritrovano altre realtà solidali come C.stof, Cooperativa Sociale Mag delle Calabrie, Gas Oro Verde e Reggio Non Tace. Casa Eutopia accoglie da giugno 2022 una famiglia ucraina in fuga dalla guerra e la accompagna in un percorso di autonomia sociale ed economica, oltre che di integrazione culturale”. E’ quanto si legge in una nota di Casa Eutopia.

“L’evento sarà caratterizzato dal concerto dei Mattanza, dalla pittura estemporanea di Stefano Nava, dal pirografo Kiryl Haurylenka e dalla lettura di brani da parte di Lilia e le Lettrici Vista Mare. Vi aspettiamo numerosi giovedì 21 dicembre presso il Santuario di San Paolo alla Rotonda”, si chiude la nota.