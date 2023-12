Reggio Calabria, Maratona Telethon in Avis Pellaro: un cuore di cioccolato per chi dona | INFO

StrettoWeb

“Anche quest’anno siamo presenti in Sede di Piazza Municipio a Pellaro per essere soggetti attivi e partecipanti alla Maratona Telethon. Lo slogan ‘Facciamoli diventare grandi insieme’ è l’invito rivolto a tutti noi ad essere Solidali nel donare Speranza ai bambini rari ed a tutte le persone con una malattia genetica rara. Ognuno di noi può essere soggetto attivo per sostenere la migliore ricerca scientifica italiana sulle malattie genetiche rare e così sconfiggerle”. Comincia così la nota congiunta di Avis Pellaro e Telethon.

Quando si terrà la Maratona Telethon a Pellaro

“Avis Pellaro – si legge – anche quest’anno partecipa alla Maratona. Sabato 16 dicembre saremo presenti dalle ore 8.00 fino alle ore 12.30: nella nostra sede daremo la possibilità a chi vuole di venire a fare una donazione ricevendo in cambio un Cuore di cioccolato, e per chi vuole può anche decidere di essere doppiamente solidale donando il sangue, perché nella stessa mattinata ci sarà la possibilità di donare il sangue. I Volontari Avis Pellaro saranno a disposizione per dare tutte le informazioni a chi le desidera. Essere solidali è ciò che ci rende felici e fa sì che chi ha bisogno di essere supportato nella malattia trovi in ognuno di noi un Angelo della porta accanto sempre pronto e disponibile a tendere una mano. Buon Natale da tutti noi volontari di Avis Pellaro”, si chiude la nota.